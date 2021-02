Bourse de Tokyo: le Nikkei continue à tutoyer les sommets

La Bourse de Tokyo a terminé en hausse mardi, le Nikkei continuant à revisiter des sommets pas foulés depuis plus de 30 ans, soutenu par la perspective d'un nouveau plan de relance américain et par les solides résultats des groupes nippons. L'indice vedette Nikkei a pris 0,4% à 29.505,93 points, soit quasiment son niveau d'août 1990, et l'indice élargi Topix a progressé de 0,08% à 1.925,54 points.

Par Belga