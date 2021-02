Vague de froid: combien de temps va-t-elle durer?

Selon les scientifiques, les vagues de froid se produisaient plus régulièrement par le passé, à raison d’une fois tous les six ans. «Aujourd’hui, avec le réchauffement climatique, le risque a été réduit de moitié, à une tous les 12 ans», précise Hendrik Wouters, expert climat. La dernière vague de froid remonte à 2012.

La nébulosité restera abondante, mardi, au sud du sillon Sambre et Meuse avec un risque d’un peu de neige. Ailleurs, quelques faibles neige en grains seront possibles, mais le temps restera souvent sec et le soleil sera de plus en plus présent en cours de journée. Il fera toujours très froid puisque les maxima seront compris entre -6 degrés dans le nord du pays ainsi qu’en Hautes Fagnes et 1 degré en Lorraine belge. Le vent sera généralement modéré de secteur est à nord est. En Ardenne ainsi qu’en Lorraine belge, le vent sera faible et variable, indique mardi l’IRM.

Mardi soir et durant la nuit de mardi à mercredi, le temps restera sec avec des éclaircies, puis plus de champs nuageux en cours de nuit. Dans l’extrême sud est du pays, le ciel sera très nuageux et quelques faibles chutes de neige pourront se produire vers l’aube. Les minima se situeront entre - 7 et - 13 degrés selon les éclaircies. Le vent sera modéré, et en bord de mer parfois assez fort, de secteur est à nord est.

Mercredi, la nébulosité sera d’abord variable à abondante avec davantage de champs nuageux principalement dans le sud du pays où un peu de neige sera possible. Dans le courant de la journée, de larges éclaircies alterneront avec des nuages. Les températures resteront négatives avec des maxima de - 1 ou - 2 degrés à la mer ainsi que dans l’extrême sud du pays, - 2 à - 4 degrés dans le centre du pays et en Campine et autour de - 6 degrés en Hautes Fagnes. Le vent sera généralement modéré de nord est, ce qui renforcera la sensation de froid.

