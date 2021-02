Open d’Australie: Azarenka, double lauréate à Melbourne, et Bautista Agut éliminés d’entrée (vidéos)

Monfils, sa bataille… Lors de sa journée de lancement, l’Open d’Australie a découvert les larmes de galère d’un Gaël Monfils qu’on imagine plutôt pétillant. Mais le coronavirus, et le confinement qui a suivi, ont coupé les bras, les jambes et la tête du 11e joueur mondial. Depuis, le Parisien n’a plus gagné un seul match, et fait désormais peine à voir.