Pas d’Euro pour Rodrigo Beenkens, la RTBF justifie son choix

Rodrigo Beenkens ne sera pas la voix des Diables rouges à l’Euro. Cette tâche a finalement été confiée à Vincent Langendries, tandis que Rodrigo Beenkens couvrira le Tour de France, comme l’a confirmé ce mardi la RTBF.

« Cet été, Vincent Langendries suivra les Diables Rouges à l’Euro et Rodrigo Beenkens couvrira le Tour de France. Ce choix est lié à notre stratégie éditoriale et notre volonté de nous appuyer encore davantage sur l’expertise de nos journalistes. Commenter un grand événement sportif pour la RTBF, c’est un rôle essentiel qui s’accompagnera désormais d’une importante exposition digitale, sur toutes nos plateformes. Rodrigo Beenkens en a montré un parfait exemple lors de la semaine écoulée, en couvrant l’épreuve cycliste de l’Étoile de Bessèges pour Auvio, Tipik et le site RTBF.be/SPORT. Avec leur expérience et leur vécu, Vincent Langendries et Rodrigo Beenkens ont le profil idéal pour remplir la mission qui leur a été confiée. Le reste du dispositif estival de la RTBF Sport sera arrêté très prochainement. »