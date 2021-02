La société liégeoise Degotte obtient un prêt de 3 millions d'euros d'Invest for jobs

Le fonds d'investissement privé Invest for jobs, créé en 2015 par les partenaires sociaux du secteur du métal et de la technologie, investit 3 millions d'euros dans la société liégeoise Degotte, se réjouit mardi l'entreprise spécialisée dans les modules architecturés préfabriqués sur mesure. Ce prêt à long terme devrait permettre de créer plus de 30 emplois. En parallèle, les actionnaires injectent eux 500.000 euros.

Par Belga