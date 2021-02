Yves Van Laethem: «Il fait froid mais le virus n'a pas changé sa contagiosité à cause de ça» (vidéo)

Selon le porte-parole interfédéral, qui cite les données épidémiologiques publiées par l’Institut de santé publique Sciensano mardi matin, 121,3 personnes en moyenne contaminées par le Sars-Cov-2 ont été admises chaque jour à l’hôpital en Belgique entre le 2 et le 8 février, ce qui représente une progression de 2% par rapport à la période de sept jours précédente. Le nombre de personnes actuellement hospitalisées pour cause de Covid-19 s’établit à 1.698, dont 302 en soins intensifs.

Lors de son premier point presse de la semaine, le Centre de crise est dans un premier temps revenu sur les derniers chiffres relatifs à l’épidémie de coronavirus en Belgique. Yves Van Laethem a commenté la météo froide des derniers jours et le potentiel lien qu’elle pourrait avoir avec la contagiosité du virus : « Il fait froid mais le virus n'a pas changé sa contagiosité à cause de ça. » Et d’ajouter : « Le plateau se poursuit. »

Pour le sixième jour d’affilée, le nombre de décès dus au Covid-19 était en recul de 19,3% par rapport à la semaine précédente. La moyenne était de 39,4 par jour sur la période entre le 30 janvier et le 5 février.

Le coronavirus a désormais coûté la vie à 21.423 personnes en Belgique depuis son apparition, a rappelé docteur spécialisé dans les maladies infectieuses.

Le taux de reproduction du virus est de 0,99, contre 1,06 la veille. Ce ratio indique que l’épidémie tend à diminuer s’il est inférieur à 1 et à se poursuivre s’il est supérieur. Quant à l’incidence, à savoir le nombre de cas sur 100.000 habitants en 14 jours, elle s’établit actuellement à 277 (+9%).

Coronavirus à l’école

Le Dr. Van Laethem a ensuite fait un point sur la contamination du virus dans les écoles. « La Belgique est l'un des rares pays qui a réussi à garder vaille que vaille la plupart des écoles ouvertes ». C’était une priorité des politiques et des experts. Mais pour Yves Van Laethem, « cela demande beaucoup d'efforts, de la part des élèves, des parents, des enseignants et du psycho-médico-social ». Et d’expliquer : « L'école est un grand bateau (...) dans certains cas, des écoles ont été fermées, mais c'est une minorité de cas. Très souvent, il suffit de faire du testing et de mettre en quarantaine les élèves qui ont eu un contact à haut risque. »

Le porte-parole du Centre de crise, a ensuite largement abordé les différents cas de figure lorsqu’un enfant a eu un contact à haut risque ou est contaminé.