Une centaine de nouveaux radars annoncés en Wallonie

A la fin de l’année 2020, la Région wallonne organisait des états généraux de la sécurité routière sur son territoire et consultait la population (plus de 10.000 personnes) sur ses priorités dans ce domaine. La Wallonie s’est fixé pour objectif de diviser par deux le nombre de tués sur ses routes et d’atteindre le nombre de 100 victimes par an en 2030.

« Pour en arriver là, il faut obtenir des changements durables de comportement de la part des usagers de la route. Et surtout chaque usager de la route doit être conscient des réalités vécues par les autres usagers, l’automobiliste vis-à-vis du piéton mais aussi le piéton pour l’automobiliste », résume Valérie De Bue, la ministre régionale qui a annoncé ce mardi une dizaine de mesures visant à rendre la circulation plus sûre.