Fermeture de guichets de la SNCB: «Les gares doivent devenir des lieux de vie», estime le ministre Gilkinet

Le ministre fédéral de la Mobilité Georges Gilkinet (Ecolo) salue la décision du conseil d’administration de la SNCB, qui a renforcé les mesures d’accompagnement dans le cadre de la fermeture de 44 guichets de gare d’ici la fin de l’année. Le vice-Premier ministre Ecolo évoque «une perspective pour des gares plus vivantes et accueillantes».

Les mesures d’accompagnement visent à maintenir une présence humaine dans les gares, à garantir la sécurité et le confort des voyageurs, ainsi qu’à éviter la fracture numérique et faciliter l’accessibilité au train pour tous, en collaboration avec les communes et les associations.