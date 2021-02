Ecoles: le code rouge prolongé jusqu’au 26 février

Au retour de leurs vacances de Carnaval, les élèves de maternelles, de primaires et de secondaires reprendront donc les cours selon les modalités actuelles, à savoir 100% de présentiel jusqu’à la fin du 1er degré du secondaire, et en hybridation 50/50 au-delà.

La ministre de l’Education de Fédération Wallonie-Bruxelles, Caroline Désir (PS), a décidé mardi en concertation avec les experts sanitaires et les acteurs de l’école de prolonger jusqu’au 26 février prochain au moins le code rouge appliqué à tout l’enseignement obligatoire.

Retour à 100 % de présentiel dès Pâques ?

«Mon souhait est de permettre, le plus rapidement possible, et au moins partiellement avant le congé de Pâques, le retour à 100% en présentiel d’un maximum d’élèves dans des conditions optimales de sécurité», affirme Mme Désir dans une circulaire adressée mardi à toutes les écoles.