Paddock: Baltus, une préparation de forçat

Une préparation rigoureuse est requise : l’an dernier, l’adolescent souffrait souvent en fin de course sur sa bécane de 60 chevaux. Et le voilà qui devra maitriser un engin qui affiche plus du double de puissance. 140 chevaux à dompter dans un peloton composé de gaillards au moins aussi furieux qu’en Moto3. Le Belge sera confronté à des jeunes qui, comme lui, rêvent d’atteindre le MotoGP mais il se frottera aussi le cuir avec des pilotes qui ont le double de son âge et ont fait de la Moto2 leur fond de commerce. Entre jeunes loups fougueux et briscards roublards, notre compatriote devra slalomer en permanence pour se frayer un chemin vers le Graal, cette catégorie-reine dont il rêve depuis qu’il a… 4 ans.