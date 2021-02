60.000 riverains pourront se faire vacciner avec vue sur avions

Il reste encore de nombreux travaux à effectuer au centre de vaccination. Les cloisons sont posées et un premier réfrigérateur a été livré pour stocker les vaccins. Mais il n’y a pas encore de tables et de chaises, ni d’ordinateurs ou de marquages. Tout cela devrait être terminé cette semaine car un test est planifié pour le 15 février, avant le véritable coup d’envoi des opérations le 22 février.

«Zaventem, Kraainem et Wezembeek-Oppem comptent, ensemble, quelque 63.000 habitants», explique Mme Holemans. «Sont inclus les mineurs, les expatriés, etc. Nous prévoyons donc qu’environ 60.000 personnes viendront se faire vacciner ici». Il faudra compter environ une demi-heure par visite.

À l’image des autres centres, la vaccination à Brussels Airport est découpée en plusieurs étapes. À l’entrée, la prise de température et la vérification de la demande de vaccination. Ensuite, l’enregistrement des personnes qui se présentent et la fixation du second rendez-vous. Viennent alors les cabinets médicaux, où auront lieu les contrôles de santé et la vaccination. Enfin, en bout de trajet, la salle d’attente où les personnes vaccinées seront priées de patienter une quinzaine de minutes afin de s’assurer qu’elles ne présentent pas de réaction allergique ou de complications liées à la piqûre.

Parking pour les voitures

Les visiteurs pourront rejoindre le centre via les transports publics, à pied, à vélo ou en voiture. Un étage a en effet été réservé pour ces derniers dans les parkings de l’aéroport.

Le centre de vaccination de Brussels Airport est l’un des deux centres prévus sur la zone de première ligne du Druivenstreek. L’autre sera installé au Markthal d’Overijse, une ancienne salle de vente de raisins et de légumes convertie en salle d’événements. Il accueillera les habitants d’Overijse, de Hoeilaart et de Tervuren.