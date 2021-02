Décès de Kobe Bryant: le pilote de l’hélicoptère n’a pas respecté les standards de vol

Le pilote de l’hélicoptère qui s’est écrasé le 26 janvier 2020 en Californie (sud-ouest des Etats-Unis) avec à son bord l’ex-star de la NBA Kobe Bryant et sa fille Gianna, n’a pas respecté les standards de vol, rapporte mardi le New York Times, citant les enquêteurs. Le pilote et six autres passagers avaient perdu la vie dans le crash.

Le pilote a pris le départ malgré la brume épaisse, violant les règles fédérales, et a probablement été désorienté en opérant dans le brouillard très important ce jour-là, ont précisé des enquêteurs mardi.

Le président du Conseil de sécurité du transport (National Transportation Safety Board) a ajouté que le pilote, Ara Zobayan, était à la manoeuvre alors que le règlement lui interdisait de voler dans le brouillard. Il a continué malgré tout. M. Zobayan a fait savoir qu’il essayait de remonter au-dessus de la couche nuageuse, alors qu’il chutait à grande vitesse, ce qui prouve qu’il était désorienté.