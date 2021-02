Nouvelle délocalisation en coupes d’Europe: Real Sociedad – Manchester United en Europa League se jouera à Turin

La Real Sociedad et Manchester United ont annoncé mardi que le match aller de seizième finale de l’Europa League aura lieu dans le stade de la Juventus à Turin.

La Real Sociedad, l’équipe d’Adnan Januzaj, joue normalement ses matches à domicile à la Reale Arena de Saint-Sébastien. Les Basques ont dû chercher un terrain neutre en raison des restrictions de voyage imposées par le gouvernement espagnol dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Par conséquent, la sélection de Manchester United ne pourra pas se rendre au Pays basque.

Ce match est au programme le jeudi 18 février et le retour est fixé une semaine plus tard à Old Trafford. Les deux matches se dérouleront à huis clos.