Coupe de Belgique: Laifis ouvre le score pour le Standard sur la pelouse gelée de Courtrai (direct, 0-1)

Après s’être défait de Seraing au tour précédent, le Standard se déplace à Courtrai ce mardi, en huitièmes de finale de la Coupe de Belgique. Toujours en lutte pour les Playoffs 1 en championnat, et tenus en échec par OHL ce samedi, les Rouches auront à cœur de s’imposer et de se qualifier pour les quarts de finale d’une compétition qui représente l’un des objectifs de leur saison.

Un quart d’heure plus tard, c’est sur une phase arrêtée que l’ouverture du score est tombée pour les Rouches. Carcela a botté un corner en direction du premier poteau où Laifis est monté plus haut que ses adversaires afin de placer sa tête et envoyer le cuir au fond des filets (0-1, 35e). Peu avant la mi-temps, Gano a surpris la défense liégeoise avec une tête, mais le joueur de Courtrai n’a pas cadré sa tentative. C’est donc sur un avantage d’un but que le Standard est rentré aux vestiaires à la pause.