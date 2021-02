Coupe de Belgique: le Standard élimine Courtrai aux tirs au but et rejoint les quarts (vidéos)

Après s’être défait de Seraing au tour précédent, le Standard se déplaçait à Courtrai ce mardi, en huitièmes de finale de la Coupe de Belgique. Toujours en lutte pour les Playoffs 1 en championnat, et tenus en échec par OHL ce samedi, les Rouches voulaient s’imposer et se qualifier pour les quarts de finale d’une compétition qui représente l’un des objectifs de leur saison. Chaque équipe ayant marqué un but durant les 90 premières minutes de jeu, il a fallu disputer une prolongation. Mais comme personne n’a scoré lors des 30 minutes supplémentaires, c’est aux tirs au but que la qualification s’est jouée. Et à ce petit jeu, c’est le Standard qui s’est imposé (5-6). Les deux équipes ont eu du mal à démarrer la rencontre sur la pelouse gelée courtraisienne. La première occasion était à mettre à l’actif sur Standard à la 20e minute du jeu avec une frappe de Bokadi repoussée par le gardien et une reprise de Laifis déviée en corner.

Un quart d’heure plus tard, c’est sur une phase arrêtée que l’ouverture du score est tombée pour les Rouches. Carcela a botté un corner en direction du premier poteau où Laifis est monté plus haut que ses adversaires afin de placer sa tête et envoyer le cuir au fond des filets (0-1, 35e). Peu avant la mi-temps, Gano a surpris la défense liégeoise avec une tête, mais le joueur de Courtrai n’a pas cadré sa tentative. C’est donc sur un avantage d’un but que le Standard est rentré aux vestiaires à la pause.

Contraints de se montrer offensif pour revenir au score, les hommes de Luka Elsner se sont montrés plus entreprenants en début de 2e période. C’est d’abord Golubovic qui s’est mis en évidence avec une frappe qui est passée juste à côté du poteau (49e). Quelques instants après, Selemani a tenté sa chance à distance mais s’est heurté sur Henkinet qui a sorti le ballon en corner (54e). Le portier des Liégeois était à nouveau à la parade cinq minutes plus tard sur un tir croisé d’Ocansey.