Scandale en Flandre: Rutten (VLD) justifie l’octroi de 50.000 euros à la société d’une députée de son parti

Une semaine après que Mme El Kaouakibi a été citée pour un possible abus de subsides à son asbl « Let’s go Urban », son nom est revenu à l’avant-plan. Selon un article du site internet Newsmonkey, elle aurait reçu 50.000 euros pour son passage en politique. En soi, ce n’est pas illégal mais c’est pour le moins inhabituel.

L’ex-présidente de l’Open Vld, Gwendolyn Rutten, a confirmé mardi que, lors de son départ de la direction des libéraux flamands, une société appartenant à une députée de son parti, Sihame El Kaouakibi, a reçu environ 50.000 euros du parti. Cette décision se justifiait par le « positionnement unique et le lancement professionnel en politique » de cette femme, a expliqué Mme Rutten sur sa page Facebook.

Dans son message, Mme Rutten dit vouloir mettre les points sur les « i » de manière « ouverte et claire pour tout le monde, à l’intérieur et à l’extérieur du parti ». Elle met en avant « la spécificité » que Mme El Kaouakibi voulait conserver et « l’approche personnelle ainsi qu’un encadrement professionnel choisi par elle ». « Elle n’était donc pas définie comme une figure de l’Open Vld. En tant que parti, nous pouvions y souscrire, parce que Sihame El Kaouakibi apportait un vent de fraîcheur qui renforcerait notre parti dans une province importante » (Anvers).