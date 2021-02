La base légale des mesures corona une nouvelle fois confirmée par un tribunal

Le tribunal correctionnel de Charleroi a réformé mardi un jugement controversé du tribunal de police qui mettait en cause la légalité des mesures de restriction des libertés publiques prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, selon un communiqué des ministres de la Justice et de l’Intérieur, Vincent Van Quickenborne et Annelies Verlinden.

Le 21 septembre, le tribunal de police de Charleroi avait jugé illégale l’imposition d’un couvre-feu. Le parquet avait fait immédiatement appel de la décision.