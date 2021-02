Coupe d’Italie: Lukaku et l’Inter ne sont pas parvenus à renverser la Juventus qui file en finale

Antonio Conte devra donc encore attendre pour espérer gagner une Coupe d’Italie comme entraîneur. Son Inter Milan, déjà sorti des compétitions européennes, n’a désormais plus que le championnat pour espérer éviter une nouvelle année blanche.

Son homologue turinois Andrea Pirlo reste lui en course sur tous les tableaux pour ses débuts comme entraîneur, après avoir déjà gagné en janvier son premier trophée comme technicien, la Supercoupe d’Italie.

Après quelques mois de tâtonnements, sa Juventus est redevenue un bloc solide, s’inscrivant dans la tradition défensive de la maison à défaut d’être tout à fait l’équipe moderne et joueuse que promettait le « Maestro ». Depuis la défaite contre cette même Inter (0-2) le 17 janvier en championnat, les Bianconeri n’ont pris qu’un but en sept matches (six victoires, un nul).