Laurent Henkinet élu homme du match avec le Standard à Courtrai: «On s’était préparé aux tirs au but»

Pour sa première avec le Standard, Laurent Henkinet n’a pas eu grand-chose à faire à Courtrai. Mais c’est tout de même lors de la séance de tirs au but que le club liégeois a arraché sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique. Donc l’ancien keeper de Courtrai a eu un impact sur le score final (1-1, 5-6). Si bien qu’il a été élu « homme du match ».

« On aurait aimé que ça se termine dans le temps réglementaire. Mais il a fallu aller jusqu’au bout et ce n’était pas simple. En effet, ça ne faisait que glisser dans le goal. Donc même pour les penalties, il fallait choisir le bon côté et effectuer la bonne prise d’élan. Mais c’est clair que pour des débuts, je suis content », expliquait-il au micro de RTL Sport.

« Nous avions analysé tous les penalties de Courtrai avec le coach des gardiens si on arrivait à cette séance. Mais ce qui est dommage, c’est cette prise d’appui compliquée. Sans ça, moi et l’autre keeper aurions probablement pu aller chercher d’autres penalties », enchaînait-il en direct à la télévision.