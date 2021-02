Le conseil d’administration de Liege Airport veut «maintenir la confiance» après le licenciement de son CEO

La décision de licencier ce dernier intervient alors que le ministre wallon en charge des Aéroports, Jean-Luc Crucke, avait exigé que toute la clarté soit faite à propos de la convention conclue entre l’aéroport et la société JCP Conseil de Jean-Claude Phlypo, ancien patron de la Société régionale wallonne de transport public et ex-échevin socialiste à Blégny.

Les membres du conseil d’administration soulignent par ailleurs dans le communiqué que « le plus important est de maintenir la confiance de l’ensemble des collaborateurs et partenaires, qui font l’aéroport d’aujourd’hui et qui croient en l’aéroport de demain. Les défis sociaux, économiques, environnementaux qui nous attendent sont extrêmement importants et doivent mobiliser toutes les énergies ».