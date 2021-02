Valérie de Bue: «J’espère que nous pourrons lancer la saison touristique à Pâques»

« Au niveau de la Wallonie, avec Visit.Wallonia nous avons voulu diversifier les activités. Plus de 2.000 balades vont permettre aux citoyens de planifier leurs balades et éviter les flux. L’idée est de faire connaître des lieux méconnus, pour éviter que tout le monde ne se retrouve au même endroit », explique la ministre wallonne du Tourisme, Valérie de Bue, sur Bel RTL ce mardi matin.

La ministre wallonne du Tourisme se réjouit de la réouverture des zoos et parcs animaliers, qui « vont permettre d’autres activités que les balades. Je rappelle aussi que les musées sont ouverts ».

Les gîtes et hôtels wallons voient également les réservations augmenter. « On constate une augmentation des réservations dans les gîtes de petites capacités, et également dans les hôtels. »