Clash entre Antonio Conte et Andrea Agnelli: l’entraîneur de l’Inter adresse un doigt d’honneur au président de la Juventus (vidéo)

Mardi soir, le ton est monté entre Antonio Conte et Andrea Agnelli. Depuis 2014 et le départ de l’entraîneur de la Juventus, les deux hommes ne semblent plus se supporter et cela s’est vu lors du match de Coupe d’Italie entre l’Inter et les Bianconeri.

L’entraîneur du club lombard s’est dirigé vers les vestiaires en adressant directement un doigt d’honneur au président de la Juventus. Selon La Gazzetta dello Sport, des insultes auraient également fusé entre les deux hommes à la fin de la rencontre. Agnelli aurait envoyé un « va te faire voir, c***** » à une personne en bord de terrain, visiblement Antonio Conte.