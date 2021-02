David Goffin garde le moral après son élimination à l’Open d’Australie: «Je reviendrai plus fort» (vidéo)

David Goffin a connu un triste parcours lors de l’édition 2021 de l’Open d’Australie. Opposé à Alexei Popyrin, le N.1 belge n’a pas réussi à concrétiser quatre balles de match et s’est fait surprendre.

Au lendemain de son élimination, David Goffin a posté un message sur les réseaux sociaux et entend bien revenir encore plus fort : « Le tennis n’est pas une chose facile tous les jours. Vous travaillez dur, vous vous fixez constamment de nouveaux objectifs et vous essayez de les atteindre. Mais parfois, la pression, les émotions et la confiance sont difficiles à contrôler. Je quitte Melbourne avec une grosse déception mais je vais me remettre au travail avec mon équipe et revenir plus fort. J’aimerais remercier Tennis Australia de nous avoir permis de nous entraîner à Melbourne et de nous avoir donné l’opportunité de jouer devant du public. A l’année prochaine Open d’Australie ».