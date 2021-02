Von der Leyen: «Nous avons été trop optimistes quant à la production de masse des vaccins»

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a reconnu mercredi quelques erreurs dans le travail de l’exécutif européen sur la vaccination, entre autres dans l’imbroglio sur les exportations de vaccins vers l’Irlande du Nord. « Il y a eu des erreurs dans le processus de décision (…) Je le regrette profondément », a expliqué l’Allemande face au Parlement européen réuni en plénière.

Fin janvier, confrontée à l’affront de la firme AstraZeneca qui revoyait à la baisse ses livraisons prévues pour l’UE, la Commission avait introduit à la hâte un nouveau mécanisme de « transparence » et d’autorisation des exportations de vaccins contre le coronavirus. Il était apparu qu’il prévoyait un contournement des règles du « protocole nord-irlandais », partie essentielle de l’accord de Brexit, ce qui avait été condamné de toutes parts. La Commission avait rapidement fait machine arrière, mais ce faux pas a marqué les esprits et est venu nourrir les critiques de Londres et des unionistes nord-irlandais.