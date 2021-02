Météo: un temps plutôt ensoleillé mais toujours aussi glacial

Les champs nuageux seront parfois assez nombreux mercredi après-midi et pourraient même laisser échapper quelques flocons par endroits. Les maxima seront compris entre -7 degrés dans les Hautes-Fagnes et 0 degré à la Côte. Le vent, orienté au secteur est à nord-est, sera piquant, augmentant ainsi la sensation de froid, indique l’IRM dans ses prévisions à la mi-journée.

Mercredi soir et la nuit suivante, la nébulosité sera variable mais des éclaircies plus larges sont attendues sur le nord-ouest du pays. Il fera à nouveau très froid avec des minima compris entre -6 et -13 degrés sous un vent faible à modéré de secteur est à nord-est.