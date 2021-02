Un sondage l’affirme: Lewandowski aurait gagné le Ballon d’Or devant De Bruyne (vidéo)

Le magazine britannique FourFourTwo a tenté de savoir si l’attaquant polonais, élu « The Best », (trophée délivré par la FIFA) se serait bien imposé au référendum du Ballon d’Or. 128 journalistes issus de 102 pays ont ainsi été amenés à voter à partir d’une liste contenant 30 joueurs.

Et à votre avis, qui a terminé en tête du sondage ? Robert Lewandowski évidemment. Meilleur buteur de la Ligue des champions et de la Bundesliga la saison dernière, Lewandowski est tout simplement l’avant le plus efficace d’Europe sur l’ensemble de l’année 2020. Et ce, avec 43 réalisations en faveur du Bayern, devançant, Cristiano Ronaldo (Juventus, 39) et… Romelu Lukaku (Inter Milan, 34).