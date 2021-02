Coronavirus: une soixantaine de clusters détectés début février à Bruxelles

Au cours de la première semaine de février, le processus de testing & tracing en Région bruxelloise a détecté 67 foyers de contamination dans des lieux collectifs, dont deux cas confirmés de variant britannique, indique mercredi la Commission communautaire commune (Cocom). Celle-ci a renforcé la procédure de tests et de traçage pour faire face à la propagation du Covid-19 et de ses nouveaux variants.

Face à la propagation des variants, la Cocom a mis en place une nouvelle procédure de tracing intensive des cas positifs. Depuis le 13 janvier, les personnes testées positives présentant notamment une charge virale élevée font l’objet d’un tracing renforcé. Une équipe de 13 agents de terrain formés spécifiquement à cette recherche de foyers épidémiologiques a également été constituée depuis le 18 janvier.

Cette procédure a conduit à la détection de 67 foyers de contamination, pour lesquels la procédure d’isolement a été immédiatement lancée. Sept ont été détectés dans des établissements de soins, trois dans des institutions pour personnes handicapées, six dans des entreprises, trois dans des crèches, huit dans des jardins d’enfants, douze dans des maisons de retraite, dix-sept dans l’enseignement primaire, sept dans l’enseignement secondaire, trois dans les collectivités sociales et un dans un autre établissement d’éducation. Le variant britannique est confirmé pour deux de ces foyers, et suspecté pour une dizaine d’autres.