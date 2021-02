Belhocine et Charleroi face à un gros défi en Coupe de Belgique: «Le noyau de Gand est construit pour jouer plusieurs compétitions»

Une semaine après avoir difficilement pris la mesure de Westerlo en seizième de finale, les Zèbres se déplacent ce jeudi à la Ghelamco Arena pour tenter de poursuivre leur parcours en Coupe de Belgique, trois jours avant d’accueillir le leader brugeois en championnat. « Il va falloir se battre et faire de grosses prestations », avouait Karim Belhocine ce mercredi. « Il faut aller au feu face à ce genre d’adversaire. »

Les Zèbres devront aussi retenir les leçons du match de championnat lors duquel les Gantois étaient venus s’imposer 0-1 au Mambourg. « Les noms sont les mêmes, l’entraîneur a changé et certains principes aussi », analysait le T1 carolo. « Quoi qu’il en soit, le noyau de Gand est construit pour jouer plusieurs compétitions. Il faudra être concentré et en vouloir plus que notre adversaire pour passer. »

Le coach carolo devra toutefois se passer de Botaka, prêté par Gand et qui ne peut affronter son employeur, alors que trois joueurs sont incertains : Benchaib (ischios), Gholizadeh (ischios) et Teodorczyk (dos).