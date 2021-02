Coronavirus: 2.500 enseignants testeront chaque semaine leur salive dans le cadre d’un projet-pilote

Quelque 2.500 enseignants et personnel d’encadrement de différentes écoles fondamentales et secondaires de Wallonie, de Bruxelles et de Flandre vont participer dès la fin de ce mois à un projet-pilote afin de détecter précocement les éventuelles infections au coronavirus dans les établissements scolaires.

La conférence interministérielle (CIM) Santé, en collaboration avec les ministres communautaires de l’Education, a en effet donné son feu vert mercredi au lancement de cette initiative.