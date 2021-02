Enseignement supérieur: les résultats de la session de janvier seraient meilleurs que les années précédentes

Malgré les craintes d’échecs et d’abandons massifs, la session d’examens de janvier a livré des meilleurs résultats que les années précédentes, selon les premiers résultats partiels en provenance des universités et Hautes écoles de Wallonie et de Bruxelles.

« On redoutait le pire dans le supérieur mais l’hécatombe annoncée semble heureusement ne pas avoir eu lieu », s’est félicitée mercredi la ministre de l’Enseignement supérieur, Valérie Glatigny (MR).