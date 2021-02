Antwerp, Anderlecht, Genk…: le programme chargé du Standard en vue des Playoffs 1

Le Standard accrochera-t-il les Playoffs 1 ? Actuellement 6e du championnat, il reste huit matches aux Rouches pour se placer dans le top 4 et se qualifier pour les Playoffs 1. Si le FC Bruges est d’ores et déjà hors de portée et si l’Antwerp semble bien parti en deuxième position, huit équipes se tiennent sur sept petits points entre la 3e et la 10e place, et la course paraît plus animée que jamais.

Le Standard accuse pour le moment un retard de deux points sur Anderlecht, 4e, et de quatre points sur Genk, 3e. Deux adversaires que les Rouches affronteront lors de leurs huit derniers matches. Les hommes de Mbaye Leye devront d’abord faire face à l’Antwerp, 2e avec 7 points d’avance, dès ce dimanche, dans un choc important pour les deux formations. Lors de la dernière journée de la phase classique, le Standard accueillera le Beerschot, un autre concurrent direct dans la course au top 4, qui ne compte que deux points de retard sur les Liégeois , en 8e position.

Le programme des huit derniers matches du Standard (dans l’ordre) : Antwerp (domicile), Zulte Waregem (extérieur), Anderlecht (domicile), Mouscron (extérieur), Genk (extérieur), La Gantoise (domicile), Eupen (extérieur), Beerschot (domicile).

Le classement de la D1A