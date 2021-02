Nivelinvest devient Invest.BW et adopte une nouvelle stratégie

Invest.BW continuera à jouer son rôle généraliste de soutien aux PME du Brabant wallon mais après analyse de ce qui fait le dynamisme de l'économie dans la Jeune Province, il a repensé ses priorités et compte se montrer plus proactif auprès des entreprises qui sont actives dans trois domaines : l'entrepreneuriat digital, les applications médicales et l'économie de la transition.

Ayant adopté la nouvelle devise "Invest.BW, c'est l'investissement entreprenant", l'invest compte renforcer ses liens avec les entreprises mais aussi d'autres acteurs du Brabant wallon comme la Province et l'UCLouvain, et avec d'autres invests. Il s'est fixé le but, pour le futur, de doubler le nombre d'entreprises pour lesquelles il intervient. Ce qui passera par un renforcement des équipes et une ouverture du capital avec l'espoir d'impliquer davantage d'investisseurs brabançons wallons.

En trente ans, Invest.BW est intervenu auprès d'environ 300 sociétés, principalement pour renforcer leurs fonds propres. Environ 200 millions d'euros ont été apportés pour participer à des programmes d'investissements de PME pour un total évalué à un milliard d'euros. Nivelinvest a ainsi soutenu des succès comme IBW, Telemis, Cluepoints ou encore Medi-market. Actuellement, le portefeuille de l'invest compte 100 sociétés, représentant 3.000 emplois.