L’ex-ministre CVP Luc Dhoore est décédé

Luc Dhoore fut ministre au sein du gouvernement national -devenu fédéral entre-temps entre 1973 et 1981, sous les Premiers ministres Gaston Eyskens, Edmond Leburton, Leo Tindemans, Paul Vanden Boeynants, Wilfried Martens et Mark Eyskens. Il a été ministre de la Protection sociale, de la Santé publique et de l’Environnement, de l’Economie régionale, de l’Aménagement du territoire et du Logement.