L'institut de recherche Von Karman ouvre une filiale au Val Benoît à Liège

L'équipe liégeoise aura pour tâche de travailler sur des projets de recherche liés au développement des moteurs et technologies aéronautiques de nouvelle génération, plus verts et plus efficaces. L'Institut von Karman de Dynamique de Fluides est partie prenante du programme WINGS, un partenariat d'innovation en soutien à la transition écologique du secteur aéronautique wallon.

Cette équipe de 10 personnes travaillera en étroite interaction avec les équipes du site de Rhode-Saint-Genèse où se situent les installations expérimentales, dont certaines sont uniques au monde et qui sont utilisées pour des études environnementales de microclimats urbains, d'effets du vent sur les bâtiments ou encore pour le développement de boucliers thermiques pour les véhicules spatiaux.

"C'est une fierté pour la Wallonie d'accueillir sur son territoire une institution aussi prestigieuse et de haut niveau que l'Institut Von Karman", a commenté Willy Borsus, ministre wallon de l'Economie et de la Recherche. "Nos entreprises-fleurons, actives dans l'aéronautique vont clairement pouvoir bénéficier de l'expertise de l'Institut et accroître leur développement. Ce projet s'inscrit dans la continuité du partenariat pour une industrie aéronautique wallonne ambitieuse et durable pour lequel une subvention de 41,42 millions d'eurosa été mobilisée par le Gouvernement de Wallonie."