Emplois menacés chez AB InBev à Jupille - La FGTB demande des négociations à l'échelon national

Le premier groupe brassicole mondial a annoncé mardi son intention de transférer de Jupille vers les Etats-Unis la production de la Stella Artois. Ce changement entraînerait une trentaine de licenciements et la non-reconduction de 58 contrats temporaires. AB InBev a justifié cette délocalisation par des motifs environnementaux et... sociaux. La direction a en effet insisté sur l'importance, dans un contexte de forte croissance internationale pour leur pils, de bénéficier d'un approvisionnement continu. Le mois de septembre agité qu'a connu le site de Jupille n'a pas rassuré les responsables. Le fonctionnement de la brasserie liégeoise a été perturbé pendant une dizaine de jours à la fin de l'été passé en raison d'une grève de la FGTB.

"Si des travailleurs décident de se mettre en grève, c'est bien parce qu'il y a des problèmes et que le management n'est pas étranger au climat qui peut exister dans l'entreprise", confirme le syndicat socialiste mercredi. "Le conflit a laissé des traces des deux côtés", a précisé Patrick Rehan. "Depuis septembre, c'est plus compliqué et nous souhaitons d'abord retrouver un climat serein."