Les équipes nationales de hockey disposeront bientôt d’un centre d’excellence à Anvers

Ce bâtiment doit devenir « la base d’opérations des Red Panthers et des Red Lions dans leurs préparations pour les grands tournois de hockey ».

Cette nouvelle « maison » des deux équipes premières comprendra quatre étages. Le centre sera doté d’un fitness intérieur et extérieur, d’un vestiaire propre à chaque équipe, de salles de kiné, d’un espace de détente, d’une salle à manger, d’une grande salle de réunion et d’une zone de repos-étude.

Outre les Red Lions, champions du monde et N.1 mondiaux, et les Red Panthers (FIH 12), les équipes d’âge pourront également profiter des installations pendant leurs entraînements et stages.