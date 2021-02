Coronavirus: la situation dans les écoles est stable par rapport à la semaine précédente

Le nombre de cas de coronavirus dans les écoles signalés aux équipes de promotion de la santé à l’école (PSE) au cours de la première semaine de février était semblable à celui de la semaine précédente, a fait savoir mercredi l’Office de la naissance et de l’enfance (ONE). Durant la semaine du 1er au 7 février, 1.218 cas de Covid à l’école ont été signalés aux équipes PSE, dont 927 cas parmi des élèves de l’enseignement fondamental et secondaire, sur 900.000 élèves en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB).

Un total de 1.233 cas de Covid à l’école, dont 926 cas parmi les élèves de l’enseignement fondamental et secondaire ont été enregistrés durant la semaine du 25 au 31 janvier.