Météo: alerte au froid jusqu’à samedi

Jusqu’à samedi, le temps restera très froid, prévient l’IRM qui a placé la Belgique en alerte au froid. Les gelées nocturnes seront prononcées avec des minima de -6 à 13 degrés. Les maxima seront souvent inférieurs à 0 degré ou localement à peine positifs. Ensuite, les températures augmenteront progressivement et, à partir de dimanche, elles deviendront déjà positives en journée.

L’autre alerte concerne les conditions glissantes à cause de la neige résiduelle sur les sols et routes et des plaques de glace qui se reforment après la fonte. Cette nuit ou ce jeudi matin, des plaques de givre pourraient également se former, alerte l’Institut royal de météorologie.