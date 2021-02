Manchester City s’impose à Swansea en FA Cup et enchaîne une 15e victoire consécutive, un record en Angleterre

Sérieux et en pleine réussite, Manchester City, toujours privé de Kevin De Bruyne, n’a pas trop peiné pour se défaire de Swansea (D2), 1-3 au Pays de Galles mercredi, en huitièmes de finale de la Coupe d’Angleterre de football et se qualifier pour les quarts. Les Cityzens ont aligné à cette occasion une 15e victoire de rang, toutes compétitions confondues. Depuis le 19 décembre les protégés de Pep Guardiola ont tout gagné. Leur dernière défaite remonte au 21 novembre (2-1) à Tottenham. Voilà 22 matchs que Manchester City n’a plus été battu. Face aux Gallois, 3e de Championship (D2), le leader de Premier League s’était permis de faire tourner, surtout derrière, avec une ligne de remplaçants de luxe comprenant Kyle Walker, Eric Garcia, Aymeric Laporte et Benjamin Mendy.

Toutefois devant, le trio Ferran Torres, Gabriel Jesus, Raheem Sterling était bien plus proche de l’attaque habituelle et dès les premières minutes, les Citizens ont mis la main sur le ballon et le match pour ne jamais les lâcher.

Il a tout de même fallu attendre un but un peu heureux de Walker – un centre rentrant que personne n’a touché – pour trouver la faille à la demi-heure de jeu (0-1).