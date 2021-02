Coupe d’Angleterre: un assist de Tielemans permet à Iheanacho de propulser Leicester en quarts (vidéo)

Leicester s’est qualifié mercredi pour les quarts de finale de la Coupe d’Angleterre au détriment de Brighton (1-0). L’unique but de la rencontre a été marqué par le réserviste Kelechi Iheanacho sur une passe de Youri Tielemans. Averti (52e), l’ex-Anderlechtois a joué tout le match alors que Leandro Trossard était absent à Brighton. Leicester rejoint ainsi Bournemouth, Manchester United, Manchester City et Sheffield United.

Brendan Rodgers, le coach de Leicester, a effectué sept changements par rapport au match de championnat, réintégrant Jamie Vardy et Wilfred Ndidi de retour de blessure. La première période a été soporifique : pas un tir cadré et pas de véritable occasion de but à signaler. Leicester a évolué très en dessous de la normale. Brighton a été plus performant dans le dernier quart d’heure mais a manqué de talent pour se créer une grande chance. Enfin, l’arbitre a accordé une carte jaune à Ayoze Perez pour une faute sur Pascal Gross : ce n’était que la troisième faute de la rencontre (44e).

Le niveau de la seconde période n’a guère été plus élevé même si les deux équipes ont marqué un but annulé chaque fois pour hors-jeu préalable et que le gardien de Brighton, Christian Walton, a dû sortir un ballon de James Maddison (88e). Mais alors qu’il n’avait pas été bon sur les phases arrêtées, Tielemans a servi Iheanacho, qui a envoyé les Foxes en quarts de finale (90e+4, 1-0).