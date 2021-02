Alexander De Croo sur un élargissement de la bulle sociale: «Nous ne sommes pas encore dans une situation où c’est possible de le faire»

Le Premier ministre Alexander De Croo était l’invité de l’émission de la RTBF « A votre avis » ce mercredi soir. Le libéral flamand s’est longuement exprimé sur la crise sanitaire, la stratégie du gouvernement. Il a répondu aux interrogations et interpellations de divers invités.

« Nous sommes dans une situation où les règles en Belgique sont assez stables depuis mi-novembre », a déjà rappelé le Premier ministre en évoquant des situations parfois plus compliquées dans les pays limitrophes. Le politique s’est notamment félicité d’avoir gardé les écoles ouvertes et d’avoir gardé l’épidémie sous contrôle. Le tout avec des règles très strictes, notamment lors des fêtes de fin d’années.

Alors, ces efforts vont-ils permettre des assouplissements dans les prochaines semaines ? La bulle sociale va-t-elle être revue ? Alexander De Croo n’a pas souhaité donner de faux espoirs. « C’est vrai que la bulle sociale de 1 personne (…) C’est une mesure qui est sévère, ça, je le comprends. (…) Je ne suis pas en train de dire que l’on va garder ces mesures jusqu’au milieu de l’été. Mais qu’avons-nous compris de cette épidémie ? C’est lors des contacts sociaux que les contaminations se font. On aimerait tous avoir plus de contacts sociaux, moi également, mais je pense que maintenant, nous ne sommes pas encore dans la situation où c’est possible de le faire. Mais ce n’est pas à moi de le décider tout seul, on le fait avec les experts et le gouvernement. »