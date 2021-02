Open d’Australie: Elise Mertens qualifiée pour les 16es de finale

Pour son 2e tour à Melbourne Park, on peut dire qu’Elise Mertens (16e) a été testée par la Chinoise Zhu (94e). Cette dernière a eu le vent en poupe, si on ose dire, pour poser pas mal de problèmes à notre compatriote. Un vent tourbillonnant est en effet venu perturber la belle « machine » limbourgeoise qui a dû sauver deux balles de premier set, avant de finalement remporter cette manche au tie-break (10-8). Ceci, après 1h08 de combat face aux éléments et aussi face à cette petite Chinoise, excellente contre-attaquante. On sentait que celle qui remportait ce premier set allait prendre un avantage psychologique certain, et c’est ce qui s’est produit, puisque Elise Mertens prenait nettement l’ascendant dans la deuxième manche (5-0, puis 6-1), pour remporter ce premier match piège !

« C’est clair, ce n’était pas évident de jouer dans le vent ce jeudi », expliquait la 16e joueuse mondiale, après avoir regardé la fin du match, et la défaite, d’Alison Van Uytvanck (battue en trois sets par Putintseva). « Surtout quand on l’avait de face d’un côté. Ce n’était pas facile de conclure le point. Je me suis retrouvée en difficultés, mais c’était aussi une bonne joueuse en face ! Mes deux premières adversaires étaient des underdogs, elles ont joué le coup à fond… Je suis contente car, mentalement, je me suis accrochée, et c’était important de remporter cette première manche. Dans le 2e set, j’ai beaucoup mieux joué, de manière plus agressive, et ça a fait la différence. Je suis heureuse d’être au 3e tour ici. »