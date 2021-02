KBC rachète des activités d'assurance du groupe NN en Bulgarie

"L'acquisition de NN Pension Insurance Company EAD permettra aux filiales bulgares de KBC - UBB et DZI - d'étendre encore leur ample offre de bancassurance et de proposer à leurs clients des produits de fonds de pension de haute qualité, tout en créant des opportunités de vente croisée pour les produits bancaires et non vie sous une seule et même enseigne", explique le bancassureur belge, qui a fait depuis 2009 de la Bulgarie l'un de ses marchés clés.

L'accord doit encore obtenir l'aval des autorités de régulation, qui est attendu dans le courant de 2021.