Nethys: Ogeo Fund licencie les deux membres de son comité de direction pour déficit de gouvernance

Les deux membres du comité de direction sont licenciés « sans indemnité et préavis ». Il s’agit du président Emmanuel Lejeune et de Hervé Valkeners. La FSMA est l’autorité belge des services et marchés financiers, qui a la tutelle sur Ogeo, un fonds de pension auquel est affiliée l’intercommunale Enodia (ex-Publifin), la maison-mère de Nethys.