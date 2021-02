Le Real souhaiterait recruter Mbappé ou Haaland cet été: Eden Hazard sacrifié dans l’opération?

Concernant Haaland, lié à Dortmund jusqu’en 2024, la bataille pour s’offrir ses services risque d’être rude et coûteuse. Manchester City, qui n’est jamais non plus très avare quand il s’agit de s’offrir les joueurs les plus en vue, aimerait également faire de l’attaquant norvégien son nouveau numéro 9.