A découvrir: un nouveau projet immobilier dans le Brabant wallon

Baptisé « Les terrasses de Balzat », ce projet de 40 appartements profite d’une situation inédite sur les hauteurs d’Ottignies et à quelques minutes de toutes ses facilités. Ses habitations de 1 à 3 chambres disposent toutes d’une terrasse ou balcon, voire d’un jardin privatif. Le projet fait aussi la part belle à la mobilité douce grâce à sa situation stratégique et ses trois parkings à vélo privatifs. Focus sur un appartement agrémenté de deux chambres et d’un balcon. 1 Situation Ce rez-de-jardin fait partie du projet « Les Terrasses de Balzat », à Ottignies. Le bâtiment a la particularité de surplomber le centre-ville, sur lequel il offre une vue dégagée. Cette situation un peu en retrait lui offre un cadre plus calme et verdoyant, mais sans pénaliser l’accès aux facilités de la ville. On trouve en effet à proximité directe un athénée et des arrêts de bus, alors que la clinique et la gare sont accessibles en cinq à dix minutes à pied. Il faut compter le même temps de marche pour rejoindre les premiers commerces et les nombreuses facilités d’Ottignies (écoles, services, centre commercial,..). La mobilité en voiture est aussi aisée grâce à la proximité d’axes comme les nationales 4 et 25, ou l’autoroute E411.

2 État général L’appartement est en cours de construction et sa livraison est prévue pour le premier trimestre 2022. L’immeuble est équipé d’un système de chauffage collectif au gaz et il répond aux standards actuels en matière de performances énergétiques. La PEB des différentes habitations sera A ou B. La résidence est sécurisée par vidéophonie et dispose de plusieurs accès et ascenseurs qui facilitent la circulation. Au niveau des finitions, un budget est inclus pour l’équipement de la cuisine et varie selon le nombre de chambres. Dans le cas de cet appartement de deux chambres, le montant prévu s’élève à 5.000 euros HTVA.

3 Disposition L’appartement est implanté en contrebas de la rue, mais au premier étage par rapport à l’arrière de l’immeuble qui surplombe Ottignies. Son balcon de près de 10 m2 est d’ailleurs orienté de ce côté et offre une vue sur la ville. L’entrée de l’appartement s’effectue via un petit hall qui débouche directement sur le séjour. Celui-ci comprend une cuisine ouverte et un espace salon/salle à manger illuminé par une baie vitrée s’ouvrant sur la terrasse. On trouve un local technique à côté de la cuisine, avant de pénétrer dans l’espace nuit organisé autour d’un couloir central. Celui-ci dessert un WC, une salle de douche et deux chambres. Des caves et emplacements de parking intérieurs sont disponibles en supplément.