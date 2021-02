La Red Flame Tessa Wullaert mise à l’honneur par l’UEFA (vidéo)

Un an et deux mois après avoir battu La Gantoise au Mambourg en huitièmes de finale de la Coupe de Belgique, les Zèbres retrouvent les Buffalos au même stade de l’épreuve ce jeudi. Ils espèrent y connaître la même issue et poursuivre ainsi leur route dans une compétition que le club ne désespère pas de remporter un jour.