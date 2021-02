La Commission prévoit un retour aux PIB de pré-pandémie en 2022

"Il y a, finalement, de la lumière au bout du tunnel", a commenté jeudi le commissaire européen à l'Économie, l'Italien Paolo Gentiloni. "De plus en plus de personnes seront vaccinées les prochains mois. Avec la levée progressive des restrictions, cela devrait permettre un rebond renforcé au printemps et en été. L'économie de l'UE devrait revenir aux niveaux de PIB de pré-pandémie en 2022, soit plus tôt que ce que l'on attendait précédemment", note-t-il.

Pour la Belgique, la croissance attendue pour cette année est de 3,9%, et 3,1% en 2022.

Comme lors des précédentes prévisions économiques, l'exécutif européen met cependant en garde: ses prévisions sont caractérisées par un haut degré d'incertitude, au vu des multiples risques (négatifs comme positifs) liés à l'évolution de la pandémie (apparition de nouveaux variants du virus) et aux effets du vaste instrument de relance post-coronavirus de l'UE (les retombées positives de Next Generation EU et de sa "facilité pour la reprise et la résilience" n'ont pas été prises en compte).