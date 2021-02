Du plastique recyclé pour produire des stations d'épuration wallonnes

L'utilisation de plastique recyclé dans l'industrie a pour but de contrer le phénomène de downcycling - qui entraîne les matériaux recyclés vers la fabrication de produits à plus faible valeur. Plus largement, l'objectif est de réduire la production de nouveau plastique et ainsi la consommation de combustibles fossiles.

"Le défi est double: il faut atteindre des standards de qualité suffisants (uniformité, résistance, etc.) à partir d'une grande variété de plastiques usagés et, ensuite, convaincre les fabricants d'intégrer ces plastiques dans leurs lignes de production", selon le communiqué.