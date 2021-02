Taxes US et pandémie font reculer les exportations de vins et spiritueux français en 2020

"C'est certainement aux Etats-Unis que la situation demeure la plus préoccupante et donc la plus urgente. Les sanctions que subit notre secteur depuis 16 mois, encore aggravées le 12 janvier dernier (par une nouvelle salve de taxes s'étendant aux spiritueux et aux vins tranquilles en vrac, NDLR), mettent en péril la présence des vins français sur le premier marché mondial comme la pérennité de nos entreprises exportatrices et, au-delà, des 500.000 acteurs de la filière Vin", a déclaré Cesar Biron, président de la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux.